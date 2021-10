Rollerfahrer flüchtet in Paderborn vor Polizeikontrolle

Ein Rollerfahrer (23) ist am Montag in Paderborn vor der Polizei geflüchtet, als er kontrolliert werden sollte. Nach einer Verfolgungsfahrt konnte die Polizei den Tatverdächtigen zwar vor Ort nicht fassen, aber seine Identität feststellen. Drei Fußgänger gaben an, von dem Mann gefährdet worden zu sein.

Polizisten wurden auf ihrer Streife am Montag gegen 17.10 Uhr auf den Rollerfahrer aufmerksam, der auf dem Gehweg des Dr.-Rörig-Damm unterwegs war, jedoch keinen Helm trug. Das an dem Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen war nicht mehr gültig, wie die Polizei am Dienstag weiter berichtet. Daraufhin entschlossen sich die Polizisten, den Fahrer anzuhalten. Als er den Streifenwagen bemerkte, flüchtete er in Fahrtrichtung Löffelmannsweg.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, bis sie dem Tatverdächtigen auf dem Weidenweg – aufgrund der örtlichen Gegebenheit – nicht weiter hinterher fahren konnten. Am Espenweg wurde der Roller schließlich von der Polizei entdeckt. „Der Fahrer war nicht mehr vor Ort, jedoch stießen die Beamten auf Hinweise seiner Identität, so dass schließlich ein 23-jähriger Paderborner eindeutig als Tatverdächtiger identifiziert werden konnte“, so Polizeisprecherin Corinna Koptik.

Der Roller wurde sichergestellt.

Drei Fußgänger gaben vor Ort übereinstimmend an, dass sie durch den Beschuldigten auf dessen Flucht konkret gefährdet worden waren. Lediglich durch einen Sprung zur Seite beziehungsweise durch das Wegziehen eines Kinderwagens kam es demzufolge auf dem Gehweg der Hermann-Kirchhoff-Straße nicht zum Zusammenstoß.

Weiterhin ermittelten die Polizisten, dass der Tatverdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.