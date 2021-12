Rollerfahrer flüchtet vor Streifenwagen

16-Jähriger in Büren ohne Führerschein unterwegs

Bad Wünnenberg/Borchen

Ein Jugendlicher (16) ist am frühen Samstagmorgen mit einem Roller in Alfen gestürzt, nachdem er sich zuvor einer Verkehrskontrolle durch die Polizei entziehen wollte. Danach flüchtete er weiter und konnte in Alfen von einem Streifenwagen gestoppt werden.