Rollstuhlfahrer verärgert über Wahlbenachrichtigung

„Das sieht aus wie ein ‚Parken verboten‘-Schild. Das Symbol ist eine Frechheit“, sagt Frede, der in der Von-Fürstenberg-Realschule an der Fürstenbergstraße seine Stimme abgeben soll. Zusätzlich zu dem Symbol steht als Information über das Schulgebäude „nicht barrierefrei“ auf der Wahlbenachrichtigung. Thomas Frede: „Ich kann als Rollstuhlfahrer dort also nicht wählen gehen.“

Briefwahl als Alternative lehnt der Paderborner, der bis vor ein paar Jahren noch in Marienloh wohnte, ab. „Ich möchte meinen Wahlzettel persönlich in die Urne werfen“, sagt er.

Zudem stört es ihn, dass er das Schreiben zur Beantragung der Briefwahl selbst frankieren soll. „Das muss doch der Staat bezahlen.“ Zwar könne man übers Internet oder einen QR-Code die Briefwahl auch kostenlos beantragen. „Aber was ist mit Menschen, die nicht so technikaffin sind. Die schicken das per Post, aber sollen dafür bezahlen?“, fragt der Frührentner.

Behinderte würden immer noch „wie Menschen zweiter Klasse behandelt“, findet er und verweist auf die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, die 2009 in Deutschland in Kraft getreten ist und die die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben vorsieht. Inklusion ist dort als ein Menschenrecht festgeschrieben. Deutschland und 177 weitere Länder haben sich mit der Unterzeichnung dazu verpflichtet, sie umzusetzen. Thomas Frede sieht jedoch immer noch großen Handlungsbedarf beim Thema Inklusion.

Stadt: Unterschied zwischen „barrierefrei“ und rollstuhlgerecht

Auf Anfrage erklärt die Stadt, dass es einen Unterschied zwischen „barrierefrei“ und rollstuhlgerecht gibt. In den 34 Wahllokalen in Paderborn, die oft zwei Wahlbezirke umfassen, seien lediglich drei barrierefrei, 29 seien aber rollstuhlgeeignet. Dazu gehöre auch die Von-Fürstenberg-Realschule. Thomas Frede könne also sehr wohl dort wählen gehen. „Allerdings lassen sich in der Von-Fürstenberg-Schule – wie in vielen Schulen – die Türen leider nicht elektronisch öffnen. Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sollten also eine Begleitung haben oder vor Ort muss jemand beim Türöffnen helfen“, sagt Heribert Zelder, Leiter des Einwohner- und Standesamtes. Er empfiehlt, wenn Bürger unsicher seien, telefonisch bei der Stadt nachzufragen.

Zur Bundestagswahl kann man auch einen Wahlschein beantragen, mit dem man in allen Wahllokalen im Kreis Paderborn seine Stimme abgeben kann. Damit kann man übrigens auch die Briefwahl erledigen. In Paderborn haben das bis Montag von den etwa 118.000 Wahlberechtigten bereits 20.000 gemacht.