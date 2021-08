Ross Antony im Safariland

Schlagersänger gibt am Donnerstag zwei Konzerte in Stukenbrock – Drei VIP-Touren am Freitag

Der Schlagersänger stellt am Donnerstag in der Westernstadt (bei Schlechtwetter im Zirkuszelt) um 13 und 17 Uhr seine neue CD „Willkommen im Club – 20 Jahre Ross Antony“ vor. Der Eintrittspreis für das Safariland und Ross Antony beträgt 28,50 Euro für Erwachsene und 24,50 Euro für Kinder (3 bis 12 Jahre), buchbar online auf www.safariland-stukenbrock.de/shop oder an den Tageskassen. Am Freitag können Besucher mit Ross Antony als „Special Guest“ um 11, 13 und 15 Uhr im amerikanischen Safari-Schulbus auf VIP-Tour gehen. Tickets für 40 Euro pro Person (ab 3 Jahre) gibt es nur online zu buchen.