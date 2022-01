Rossmann öffnet Ende Februar

Noch laufen die letzten Bauarbeiten, Ende Februar aber soll der neue Rossmann in Bruchmühlen eröffnen. Das sieht der aktuelle Zeitplan vor, wenn es zu keinen Verzögerungen auf der Baustelle kommt.

Drogerie auf dem Areal bei Edeka und Aldi in Bruchmühlen – 670 Quadratmeter Verkaufsfläche, 160 Parkplätze

Wenn es zu keinen Verzögerungen auf der Baustelle kommt, soll die neue Rossmann-Filiale Ende Februar in Bruchmühlen eröffnen.

Der Markt, der sich auf einem Areal mit Edeka Adam, einer Aldi-Filiale und einer Geschäftsstelle der Sparkasse Herford an der Bruchstraße befindet, hat eine Verkaufsfläche von rund 670 Quadratmetern und bietet ein Vollsortiment an, das allen Kunden eine Produktvielfalt in Breite und Tiefe bietet. „Die Schwerpunkte liegen bei Haar- und Körperpflege, dekorativer Kosmetik, Parfüm, Babynahrung und -pflege, Hygieneprodukten sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln. Unseren Kunden stehen vor Ort etwa 160 Parkplätze zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung“, sagt eine Rossmann-Sprecherin auf Nachfrage.