Rot-Grün-Rot hält an Versuch fest

Bielefeld

Jetzt sind es schon 3900 Menschen, die sich an der Online-Petition gegen die Sperrung des Waldhofs für den Autoverkehr beteiligt haben. Das rot-grün-rote Ratsbündnis will aber an dem Verkehrsversuch vorerst festhalten. „Es würde keinen Sinn machen, den Versuch nach ein paar Tagen schon wieder abzubrechen“, sagt am Montag Jens Julkowski-Keppler, Fraktionschef der Grünen im Rat.

Von Michael Schläger