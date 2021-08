Rot-grüne Harmonie

Anne Kersting verspricht ein „inspirierendes Wochenende“. Die Ehrenvorsitzende der Werbegemeinschaft und ihre Mitstreiter haben die sechste Auflage von „Kunst trifft Garten“ organisiert. Am Samstag und Sonntag finden Menschen, die sich für beides interessieren, jeweils von 11 bis 18 Uhr 14 kleine Paradiese vor, in denen 30 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke ausstellen.

Diesmal ist einiges anders: Die Gärten sind auf die Innenstadt begrenzt, vier sind erstmals dabei, und neu ist auch ein dreiteiliges Postkartenset in einer Auflage von 1000 Stück. Die Postkarten können für 3,50 Euro gekauft werden und erinnern in den Wochen danach an die „hochkarätige und sensible Veranstaltung“ (Werbegemeinschaftsvorsitzender Uwe Seibel).