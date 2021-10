Rote Fahrradspur sorgt für mehr Sicherheit

Anregung der CSB an der Holter Straße in Schloß Holte-Stukenbrock schnell umgesetzt

Einen schnellen Erfolg hatte die Christlich-Soziale Bürgergemeinschaft (CSB) mit einem Wunsch, den sie an die Stadtverwaltung herangetragen hat. Vorsitzende Britta Rusch hatte in der Verwaltung nachgefragt, ob der Rad- und Gehweg an der Holter Straße an der Einmündung zum Parkplatz am Holter Kirchplatz sicherer gestaltet werden könne.