Rote Rebellen und ein „Faktencheck“

Die Waldbesetzer im Haller Storck-Wald haben Besuch von „roten Rebellen“ bekommen. Derweil ist die Zahl der Unterzeichner einer Petition gegen die Waldrodung mit Boykott-Aufruf gegen Storck-Produkte netzweit bei fast 100.000 gelandet. Umstritten ist ein sogenannter „Faktencheck“, den „Fridays for Future“ veröffentlicht hat.

Die „Red Rebels“ sind eine Aktivisten-Performance-Gruppe, die als Ableger der Klimaaktivisten von Extinction Rebellion gelten. Bei einem Besuch der Waldbesetzer in Halle präsentierten sie sich maskiert in dieser

Während die laufende und mit einem Boykott-Aufruf gegen Storck-Produkte verbundene Petition gegen eine Waldrodung auf der Plattform change.org mittlerweile mehr als 98.000 Unterschriften netzweit erreicht hat, gibt es in und um den wieder besetzten Steinhausener Wald in Halle neue Entwicklungen. Während das sogenannte Klima-Camp der Gruppe „Fridays for Future“ im Altkreis Halle (kurz FFF) auf einem Privatgrundstück ordnungsgemäß als Versammlung angemeldet worden war, haben sich über die vergangenen Tage und Wochen die offenbar illegalen Strukturen im Wald selbst verfestigt. Der Wald entlang des Steinhausener Weges gehört bekanntlich zum größeren Teil der Firma Storck, zum kleineren Teil der Stadt Halle.