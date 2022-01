Routine bewältigt das Unplanbare

Unterrichtsstart im Angesicht einer sich aufbauenden Omikron-Welle: Schulen in Werther sehen sich gewappnet

Immerhin: An der Gesamtschule ist am Montag kein Schnelltest positiv ausgefallen, am EGW nur einer. Erstmals mussten sich sämtliche Schülerinnen und Schüler – auch Geimpfte und Genesene – testen.