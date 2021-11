Royales Treffen in der Burg

Bei den einen ist es erst wenige Jahre her, bei anderen mehrere Jahrzehnte. Aber alle waren einmal Königin des Beverunger Schützenvereins von 1616 e.V..

„Wir fanden es spannend, einfach mal zu erfahren, wie es anderen ergangen ist, Erinnerungen und Anekdoten auszutauschen“, erklären die Initiatorinnen Alexandra Groppe, Beate Sagel und Mechthild Rose ihre Beweggründe, den „Königinnen-a.D.-Club“ zu gründen. Im August 2018 wurde das erste Treffen auf die Beine gestellt, etwa vierteljährlich treffen sich die Damen für gemeinsame Unternehmungen, oder gesellige Abende.

Amtierende Majestät zu Gast

Beim ersten Treffen nach der Corona-Pause in der Beverunger Burg war jetzt die amtierende Schützenkönigin Sonja Haase zu Gast, die zusammen mit Ralf Göllner vier Jahre lang das Majestäten-Amt inne hat.

Für jede der Damen ist der Moment wohl unvergesslich, in dem sie am Schützzenfest-Montag Königin wird und ihren ersten großen Auftritt hat. „Sich darüber auszutauschen, macht einfach großen Spaß, weil jede von uns ja quasi Insiderin ist“, so das königliche Fazit.