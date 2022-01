RTB gründet Unternehmen in Hongkong

Bad Lippspringe

Das Unternehmen RTB mit Sitz in Bad Lippspringe baut seine Strukturen weiter aus. Inhaber Rudolf Broer hat mit Dr. Thomas Krämer und Marc Rummeny zwei weitere Geschäftsführer ernannt, sodass das Unternehmen nun mit einem Quartett an der Spitze agiert. Gleichzeitig stärkt der Hersteller von Straßenverkehrstechnik mit der Gründung eines Unternehmens in Hongkong das internationale Profil.