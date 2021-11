Schloß Holte-Stukenbrock

Bartholomäus Grill, Deutschlands wohl erfahrenster Afrika-Korrespondent der „Zeit“ und des „Spiegel“, war am Montagabend im VHS-Forum zu Gast in der Kreissparkasse in Schloß Holte, um sein neues Werk „Afrika! Rückblicke in die Zukunft eines Kontinents“ vorzustellen.

Von Laureen Fockel