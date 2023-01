Rückenwind für Modehersteller

Besser als angesichts der Folgen von Ukraine-Krieg, Lieferkettenproblemen und Rekordinflation erwartet ist das vergangene Jahr für ostwestfälische Modehersteller gelaufen. Daraus resultiert auch Optimismus für die nächsten Monate. Dabei lassen die Herausforderungen in Krisenzeiten bei der noch bis Mittwoch laufenden Ordermesse Düsseldorfer Fashion Days (DFD) Trends, Farben und Schnitte etwas in den Hintergrund rücken.

Mode made in OWL bei der Ordermesse Düsseldorfer Fashion Days (DFD): Gerry Weber (von oben links im Uhrzeiger),

Lieferfähigkeit ist aktuell das Zauberwort, nachdem die Corona-Krise in asiatischen Produktionsländern, knappe Logistikkapazitäten und Engpässe bei Rohwaren in den vergangenen Jahren wiederholt Planungen über den Haufen geworfen hatten und Regale in Modeläden leer blieben.