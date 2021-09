Rückenwind für optimalen Start

Obwohl Unternehmen in der Startphase die Zielgruppe sind, hat das Salzkottener Heder-Lab selbst einen schweren Start gehabt. Schuld daran war, wie zurzeit so oft, auch in diesem Fall die Corona-Pandemie. Jetzt aber nimmt das Gründerzentrum im ehemaligen Postamt mitten in der Innenstadt so richtig Fahrt auf.

Mit viel Engagement und großen Hoffnungen wurde das Heder-Lab im Oktober 2019 aus der Taufe gehoben. Gründungsmitglieder waren damals neben der Stadt die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, die Kanzlei WKF, die Unternehmensberatung Myconsult, Müller Elektronik, IT-Dienstleister Sambase und die Designagentur Silberweiss. Die Idee: Unternehmer in der Gründungsphase sollten die Räume im renovierten ehemaligen Postamt für einen optimalen Start nutzen und zudem auf die breitgefächerte Expertise der etablierten Gründungsmitglieder zurückgreifen können.

„Wir haben doppelt unter Corona gelitten“, erzählt Martin Holzhausen, der seit Anfang dieses Jahres Geschäftsführer des Heder-Lab ist, „zum einen natürlich durch den Lockdown, zum anderen dadurch, dass die Mittelvergabe sehr lange gedauert hat.“ Denn das Gründerzentrum hat Starthilfe aus EU-Mitteln bekommen, die über die Detmolder Bezirksregierung vergeben wurden. Pünktlich zu Weihnachten im vergangenen Jahr flatterte der Förderbescheid in den Briefkasten.

Mittlerweile haben die ersten Firmengründer ihre Arbeit im Heder-Lab aufgenommen. Zu ihnen gehören Niklas Hansjürgens und Justus Pohle. Die beiden 23-Jährigen stammen aus Geseke, studieren Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaft und sind schon seit Kindertagen beste Freunde.

Gemeinsam wollen sie jetzt „Heidi“ groß machen. „Heidi“ steht für „Heimat digital“ und ist ein Online-Portal für Klein- und Mittelstädte. Es bietet eine E-Commerce-Lösung für Geschäfte, die darüber ihre Waren online verkaufen können. Das Besondere: Kunden können bei mehreren Geschäften einer Stadt oder Region bestellen, geliefert wird dann alles zusammen. Außerdem bietet „Heidi“ die Möglichkeit, Essen zur Lieferung nach Hause zu bestellen, und allgemeine Stadt-Infos. Gestartet ist das Angebot bereits in Salzkotten und Geseke.

Niklas Hansjürgens und Justus Pohle haben ihre Geschäftsidee Anfang des Jahres mit einem Pitch im Heder-Lab vorgestellt und wurden angenommen. Seitdem nutzen sie die dortigen modernen Büroräume mit allen notwendigen Einrichtungen für ihre Arbeit. „Und wir haben auch schon das komplette Netzwerk an Unterstützern eingespannt“, erzählt Niklas Hansjürgens. Die beiden jungen Existenzgründer wissen es zu schätzen, erfahrene Unternehmer aus ganz unterschiedlichen Bereichen um Rat und Hilfe bitten zu können. Und auch die könnten profitieren, erläutert Martin Holzhausen, der das Heder-Lab als „einen der verlängerten Arme der Wirschaftsförderung“ sieht. Erfolgreiche Start-Up-Unternehmen könnten Treiber für die Innovationskraft einen ganzen Stadt sein.

Bald könnten die beiden „Heidi“-Gründer an ihrem Arbeitsplatz im alten Postamt noch mehr Gesellschaft bekommen, verrät Holzhausen. Denn ein etabliertes Salzkottener Unternehmen hat eine Ausgründung geplant, die ebenfalls die optimalen Startbedingungen des Heder-Lab nutzen soll.

An alle interessierten Gründer und teilweise auch an bereits etablierte Unternehmer richten sich die Seminare und Vorträge, die regelmäßig im Heder-Cube, dem Herzstück des Zentrums, stattfinden. So referiert an diesem Donnerstag, 23. September, Rechtsanwalt und Steuerberater Michael Fechtler von 17.30 Uhr an über die Wahl der passenden Gesellschaftsform. Grundlagen der Rechnungslegung sind am Mittwoch, 29. September, 17 Uhr das Thema von Dr. Ingeborg Osthoff. Und am Dienstag, 5. Oktober, 18 Uhr gibt es Tipps für Unternehmen, um gegen Cyber-Kriminalität gerüstet zu sein. Für alle Veranstaltungen gilt die 3G-Regelung.