Rückenwind für Sabrina Henneke

Der CDU-Stadtverband Büren hat Sabrina Henneke aus Siddinghausen mit 97 Prozent der Stimmen in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt. Ihre Arbeit als Stellvertreter können auch zukünftig Dr. Michael Hucht (Siddinghausen), Christoph Neesen (Büren) und Christian Seck (Büren) fortsetzen.

Neu in den geschäftsführenden Vorstand wurden Marina Gruß (Harth) als Schriftführerin und Oliver Topp (Büren) als stellvertretender Schriftführer gewählt. Sie übernehmen damit die Aufgaben von Irmgard Kurek und Siegfried Finke, denen Sabrina Henneke für ihr Engagement und ihren Einsatz in den vergangenen Jahren dankte.

Den Vorstand des Stadtverbandes komplettieren die Beisitzer: Bernhard Becker (Steinhausen), Oliver Gruß (Harth), Gerald Hoffmann (Weiberg), Guido Kemper (Brenken), Dieter Meschede (Ahden), Heiner Meyer (Weine), Rüdiger Rock (Büren), Berthold Schlüter (Siddinghausen), Dietmar Schmidt (Eickhoff), Gerd Schulte (Hegensdorf), Tobias Schulte-Bories (Barkhausen) und Christian Stolp (Wewelsburg). Zum Mitgliederbeauftragten wurde Christoph Neesen gewählt.

Coronabedingt hatte die Mitgliederversammlung jetzt mit einem Jahr Verspätung stattgefunden, sodass Sabrina Henneke in ihrem Bericht auf die vergangenen drei Jahre zurückblicken konnte. Geprägt waren diese von drei intensiven und sehr engagierten Wahlkämpfen zur Europa-Kommunal-sowie zuletzt zur Bundestagswahl.

Kritische Rückschau auf Bundestagswahl

Während die Europawahl im Jahr 2019 noch ohne Coronaeinschränkungen durchgeführt wurde, waren diese im Wahlkampf zur Kommunal- und Bundestagswahl zu berücksichtigen. Trotzdem konnte die CDU mit vielen Bürenern ins persönliche Gespräch kommen und dabei Anerkennung, Lob und Kritik mitnehmen.

Nach guten Ergebnissen in der Kommunalwahl galt es diesmal auch, das Abschneiden der CDU auf Bundesebene einzuordnen. Sabrina Henneke rief hier zu einem Aufbruch mit Reformen und Erneuerungen in verschiedenen Bereichen der CDU auf. Dabei gelte es auch, die Mitglieder und damit die Basis stärker als bisher mit einzubeziehen und vor allem zur Geschlossenheit zurückzufinden. Der Fokus sollte zukünftig wieder mehr auf Inhalte als auf Personen gelenkt werden, da die CDU nur so zu ihrer alten Stärke als Volkspartei der Mitte zurück finden könne. Mehr Mitgliederbeteiligung auf allen Ebenen wünschten sich auch viele Teilnehmer der Versammlung.

In Büren möchte der Stadtverband an die Erfahrungen der vergangenen Jahre anknüpfen und neue Formen der Beteiligung finden. Dazu freut sich die Partei auch über Anregungen. Die CDU Büren ist erreichbar über www.cdu-bueren.de oder bei Instagram unter @cdu_bueren.