Rückkehr beendet zweiten Prozess

Das Verwaltungsgericht Minden hat zwar bereits im Eilverfahren festgelegt, dass das Storchennest in Ahle verschwinden soll. Doch es ist nicht das einzige Gerichtsverfahren, das sich mit den Weißstörchen auf der Nisthilfe von Unternehmer Philipp Knübel befasst.

Streit um Storchennest: Betreiber der Windkraftanlagen in Bruchmühlen klagt vorm Oberlandesgericht Oldenburg

Die Störche sind nach Ahle zurückgekehrt. Der Rückbau der Nisthilfe in dieser Saison kommt deshalb nicht in Frage.

Der Betreiber der Windkraftanlagen, die in der Nähe des Nestes in Bruchmühlen/Bennien auf niedersächsischer Seite stehen, hatte kurz vor Weihnachten in einer Zivilklage vor dem Landgericht Osnabrück einen Antrag auf Einstweilige Verfügung gestellt, dass Knübel die Nisthilfe entfernen muss.