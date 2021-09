Rückkehr der Eisbahn geplant

Bad Oeynhausen

Wenn es die Corona-Situation eben zulässt, soll es in diesem Winter wieder einen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Bad Oeynhausen geben. „Die Planungen sind bereits in vollem Gange“, sagte Beate Krämer, Geschäftsführerin der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH, am Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung.

Von Malte Samtenschnieder