Paderborn

Trotz Omikron-Welle kehren die Schüler in Paderborn und im gesamten Kreisgebiet am Montag, 10. Januar, wie geplant in den Präsenzunterricht zurück. Lehrer wie Schüler und auch Eltern begrüßen das. Trotzdem gibt es Skepsis, weil die Corona-Variante offenbar extrem ansteckend aber möglicherweise weniger gefährlich sein könnte. Und erneut gibt es Kritik, wie eine WV-Blitzumfrage an Paderborner Schulen sowie bei Schüler- und Lehrervertretern ergab.

Von Ingo Schmitz