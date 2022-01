Ruhestand in Raten nach 42 Jahren

Nach 42 Jahren hat Wilhelm-Josef Finger altersbedingt seine verantwortungsvollen Aufgaben in der Geschäftsstelle des Gemeindeverbandes Hochstift in jüngere Hände gegeben.

„Als Finger im Januar 1980 zum Gemeindeverband kam, startete er als Sachbearbeiter im Finanz- und Rechnungswesen. Schon bald nach seinem Wechsel in den Fachbereich Personal wurde er – zunächst kommissarisch – mit der Leitung des Bereichs Personal beauftragt“, blickt Geschäftsführer Detlef Müller in einer Pressemitteilung zurück. Zeitweise hat er demnach zusätzlich den Fachbereich Liegenschaften geleitet.

Nach dem Abschluss einer Weiterbildung zum „Verwaltungsfachwirt“ übernahm er zusätzlich zur Personalleitung die Stellvertretung des Geschäftsführers. Mit Gründung der Kita-Trägergesellschaft übernahm er auch Gesamtverantwortung für die Kindertageseinrichtungen. 2015 wurde er zum Prokuristen bestellt. „In dieser Rolle war er schwerpunktmäßig mit der Angebotsplanung und Weiterentwicklung der Tageseinrichtungen betraut“, so Müller.

Umsicht und großes Verantwortungsgefühl

Im Verlauf der 42 Jahre wurde Wilhelm-Josef Finger eine wichtige Führungskraft, die die Geschicke in der Geschäftsstelle und in den nunmehr 94 Kitas mit Umsicht und großem Verantwortungsgefühl begleitet hat. „Finger war bis zum letzten Tag seiner aktiven Tätigkeit an der Entwicklung der verschiedenen Fachbereiche interessiert“, würdigt Müller. Durch viele Fortbildungen habe er sich fit gehalten. „Der Gemeindeverband und die Kita GmbH verdanken dem langjährigen Mitarbeiter wertvolle Impulse“, so Müller. Die Aufgaben, die er bis zuletzt verantwortet hat, konnten wohlgeordnet auf seine Nachfolger übergeben werden.

Die Fachbereichsleitung Personal übernimmt Dominik Schumacher, die stellvertretende Geschäftsführung für den Gemeindeverband Hochstift übernimmt Tobias Kroll und zum neuen Prokuristen der Kita-Trägergesellschaft wurde Holger Wibbe bestellt, der auch den neu gegründeten Fachbereich Planung und Entwicklung leitet. Bis zur Neubesetzung der vakanten Stelle nimmt Wilhelm-Josef Finger – befristet und in Teilzeit – die Leitung des Fachbereichs Pädagogik wahr und bleibt so der Geschäftsstelle noch einige Monate in neuer Rolle erhalten.