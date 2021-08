Ruhrpott-Humor im Dauerfeuer

Wer mit dem Vorsatz zu dem Comedy-Abend mit Markus Krebs gekommen ist, sich möglichst viele Witze zu merken, um sie einmal selbst in lockerer Runde zum Besten geben zu können, der wird vermutlich nach den ersten zehn Minuten bereits aufgegeben haben. Es waren einfach zu viele Witze, Anekdoten und Sprüche, die der „Mann hinter dem Bauch“ am Samstagabend in Schloß Neuhaus zum Besten gab.

Die Kulisse im Innenhof des Marstalls in Schloß Neuhaus war am Samstagabend gewohnt einfach gehalten: Ein Stehtisch, ein Barhocker und als Accessoires die von Markus Krebs bevorzugte Sonnenbrille, Mütze und eine Flasche Bier. Mit diesem Setting lief der gebürtige Duisburger an dem milden Sommerabend zu lustiger Höchstform auf. Unter dem Titel „Best of Markus Krebs“ präsentierte er einen bunten Mix mit Sprüchen zum Fußball, zu Beziehungen, Urlaub und Kneipenkultur. Hier gab es kaum eine Rubrik zu der Krebs keine Witze auf Lager hatte.