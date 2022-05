RUMS: 50 Kilometer rund um die Stadt

Dirk Petersilie hat „RUMS 50K“ in 5:19:09 Stunden gemeistert.

Angelehnt an den Schnatlauf des Laufspaß SW Sende wurde die 42-Kilometer-Strecke auf 50 Kilometer ausgedehnt, um einen 50er-Lauf zu haben. Dadurch ist er auch bei der Deutschen Ultramarathon Vereinigung gelistet. Organisiert wurde der Lauf vom Liemker Ultraläufer Ulrich Schilder.

Vom Start am Brinkeweg aus ging es Richtung Holter Wald um die Fleckernheide, weiter Richtung Eckardtsheim und Dalbke (Beckhofsiedlung) auf einem Teilstück des Wappenweges Richtung Lipperreihe und den Waldgebieten fernab von Straßen zum Ölbachtal mit dem Augustdorfer Dünenfeld. Das nächste Ziel waren die Schluchten und Moore des wildromantischen Furlbachtales, was besonders Trailliebhaber erfreute. Weiter geht es anschließend Richtung Stukenbrock-Senne zu den Emsquellen und der schönen Moosheide, zur Polizeischule über die A33 Richtung Hövelriege, weiter über den Falkenweg wieder in Richtung Liemke, wo der Start erfolgt war.

Am Ende kam Teilnehmer Dirk Petersilie als bester Schloß Holte-Stukenbrocker für den Laufspaß SW Sende Team Ultrasports auf eine Zeit von 5:19:09 Stunden und einen 5. Platz gesamt und den zweiten Platz in der M50.

Weitere Ergebnisse des Laufs im Internet unter der Adresse https://my.raceresult.com/178101/info.