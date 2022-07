Rund um die Uhr ein Gebet

Dass 24 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche Bankgeschäfte erledigt werden können, ist so selbstverständlich möglich wie das Online-Shoppen. Rund um die Uhr einer Sache nachgehen zu können, ist einfach, macht unabhängig, verschafft vielen einen hohen Grad an Zufriedenheit und hat in der Regel mit Konsum zu tun. Es gibt aber auch Menschen, die eine 24/7-Bereitschaft anbieten und leben, die eher mit Geben denn mit Nehmen zu tun hat: die 24/7-Anbetung.

24/7-Anbetung in der Delbrücker Antonius-Kapelle – erstes Treffen in Pastors Garten

Was treibt die Menschen an? Warum verabreden sie sich, um sicherzustellen, dass an einem Ort rund um die Uhr gebetet wird? Dieser Ort ist die Antonius-Kapelle in der Lohmannstraße im Kinder- und Jugenddorf Delbrück. Seit dem 24. Oktober 2021 beten dort die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 24/7-Anbetung für eigene Anliegen, vor allem aber auch für die anderer Menschen. „Mit 70 Personen haben wir angefangen“, sagt Hildegard Lipsewers. Sie koordiniert die Gruppe und ist Ansprechpartnerin für alle Belange. „Inzwischen sind wir 88 Personen. Und die kommen nicht nur aus unserem Pastoralverbund. Aus Sande, aus Rheda, aus Mastholte und auch aus Verl beteiligen sich Gläubige“, sagt sie. Die Anbetungskapelle bezeichnet die engagierte Christin als „Maschinenraum des pastoralen Raumes“. Lipsewers: „Die Kraft und die Dynamik, die unsere Kirche braucht, ist dort begründet, wo der Herr in der Mitte ist.“

126 Stunden in der Woche belegt

Denn nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich in Ruhe auf Gott und ein Gebet zu konzentrieren. Arbeit, Familie, Alltag – manchmal fehlt es den Menschen einfach an der Gelegenheit oder Kraft, um für ein Gebet innehalten zu können. Das Bei-IHM-Sein gibt Lipsewers und ihren Mitstreitenden Kraft, Ruhe, Besinnung und vor allem jede Menge Zuversicht. Gottvertrauen eben. Und das möchten sie auch für andere Menschen ein- und aufbringen. Das Team der Gebetsgemeinschaft fühlt sich verpflichtet, im Gebet für sich selbst wie stellvertretend für andere da zu sein. „Über die Rückmeldungen weiß ich, dass viele Teilnehmer sich mit dieser intensiven wie ruhigen Zeit mit Gott beschenkt und bestärkt fühlen.“

Damit das Beten rund um die Uhr gelingt, gibt es einen Stundenplan. „Von den 168 Wochenstunden haben wir bereits 126 fest belegt. Unsere jüngste Teilnehmerin ist 23, der älteste 84 Jahre alt“, berichtet Hildegard Lipsewers über die Gruppenzusammensetzung. „Über WhatsApp wird miteinander kommuniziert. Wenn jemand plötzlich doch keine Zeit hat oder erkrankt, wird getauscht. Fünf Leute gehören zum Vorbereitungsteam und stellen eine Rufbereitschaft. Das funktioniert reibungslos.“

Treffen am 8. Juli

Über das Fürbittbuch im Eingangsbereich der Antonius-Kapelle erfahren die Beterinnen und Beter, welche Anliegen die Menschen auf dem Herzen haben. Mal ist es ein kranker Familienangehöriger, für den ein Gebet gewünscht wird, mal eine angespannte Familiensituation oder die erwartete Geburt eines Kindes – die Anlässe sind vielfältig. Die Kapelle ist tagsüber geöffnet. „Ab 22 Uhr schließen wir ab. Wer dennoch eintreten möchte, sollte einfach anklopfen“, rät Lipsewers. Der jeweilige Betende entscheidet dann selbst, ob ein Gast eintreten kann.

Damit die Teilnehmer der 24/7-Anbetung sich tatsächlich persönlich kennenlernen können, sind sie nun zu einer Begegnung eingeladen. „Am Freitag, 8. Juli, treffen wir uns um 16 Uhr in Delbrück in Pastors Garten am Johanneshaus“, freut sich Hildegard Lipsewers auf das baldige Kennenlernen aller Mitwirkenden dieses noch recht neuen Kreises. „Zu diesem Anlass laden wir auch alle diejenigen Menschen ein, die die 24/7-Anbetung interessiert“, ermutigt sie Neugierige zum Kennenlernen und Mitmachen.