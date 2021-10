Rund um die Uhr nutzbar

DHL nimmt neue Packstation bei JET in Halle-Künsebeck in Betrieb

Halle-Künsebeck

Rund um die Uhr DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken: Das können Kunden jetzt auch an der neuen Packstation, die an der JET-Tankstelle an der Brackweder Straße (Ex-B68) in Künsebeck in Betrieb genommen worden ist.