Rundgang durch die Ortsgeschichte

Etwa 35 Interessierte haben sich am Bahnhof versammelt, um den etwa zweistündigen Rundgang der Archivgruppe und der Ortsgemeinschaft Schloß Holte durch das historische Schloß Holte zu genießen. Entlang der Stelen, die an markanten Stellen in der Stadt stehen, haben die Teilnehmer die Geschichte des Ortes nachvollziehen können.

Wolfgang Gerbig und Friedrich Dransfeld, die für die Ortsgemeinschaft und die Archivgruppe eingeladen hatten, freuten sich über die rege Beteiligung. An 14 Standorten des Ortsteils Schloß Holte geben die Stelen Auskunft über die wechselvolle Geschichte der Gemeinde. Sie zeigen die Entwicklung von der kleinen Bauerschaft Liemke, die lange Zeit ohne eine eigentliche ‚Dorfmitte‘ war, ohne eigene Kirche und ohne Schulgebäude, das diesen Namen verdient hätte, zum heutigen Ortsteil Schloß Holte. Mehrere dieser Stelen befinden sich an Orten, wo nur noch an abgerissene Gebäude erinnert werden kann, so am Wasserturm, an der Traditionsgaststätte Dresselhaus-Brockmann, am Pollhans-Gasthof und am Standort der Firma Gebrüder Stölting in der heutigen Ortsmitte.

Auf dem Holter Kirchplatz übernimmt Günter Potthoff die Erklärungen beim Stelenrundgang. Foto: Archivgruppe

Günter Potthoff, Buchautor und Ortsheimatpfleger, Erna und Friedrich Dransfeld von der Archivgruppe wechselten sich ab, die Geschichte vor Ort lebendig werden zu lassen. Und weil es so viel zu erzählen und zu erklären gab, musste der Rundgang auf die Stelen verzichten, die auf dem Waldfriedhof St. Ursula, am Holter Schlosskrug und an der 1000-jährigen Eiche stehen. Das kann nachgeholt werden, zumal noch zwei weitere Stelen bis zum Mai aufgestellt werden sollen: am Holter Schloss und auf dem Gelände der Holter Hütte, etwas anders im Format und in der Größe.

Start zum Stelenrundgang ist am Bahnhof. Foto: Archivgruppe

Den Abschluss bildete die Stele an der Versöhnungskirche, die an die gräfliche Ziegelei und den ersten evangelischen Friedhof erinnert. Was hat es auf sich, dass hier das Rietberger Schloss, das herrschaftliche Haus Münte und die Kirche St. Immaculata Kaunitz abgebildet sind? Der Geschiebelehm im Holter Wald war so ergiebig, dass große Mengen an Backsteinen und Dachpfannen für diese Gebäude geliefert worden sind.

Für Heiterkeit sorgte die Erzählung von Günter Potthoff, dass die Leute früher nicht gerne in der Dämmerung am Friedhof vorbeigegangen sind – es sollte dort spuken. Den Abschluss fand der Rundgang beim Kaffee in der Versöhnungskirche.