Russin spielt ukrainische Nationalhymne

Benefizkonzert in der Christuskirche – Eine der beiden Freundinnen muss wegen Corona absagen

Herford

Zu einem ukrainisch-russischen Benefizkonzert für die Ukrainehilfe hatte die Emmaus-Gemeinde geladen. Doch eine der beiden Musikerinnen – bei de studieren an der Hochschule für Kirchenmusik – war an Corona erkrankt. So wurde es ein Solokonzert.

Von Daniela Dembert