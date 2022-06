Russische Kriegspropaganda auf Flüchtlingshäuser in Bünde gesprayt

Das ist kein Dummejungenstreich: Unbekannte haben am Wochenende in Bünde mehrere Häuser, in denen ukrainische Kriegsflüchtlinge untergebracht sind, mit russischen Propaganda-Symbolen beschmiert. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auf der Straße vor den Reihenhäusern an der Carl-Severing-Straße spielen am Sonntagnachmittag ukrainische Kinder. Sie lachen, tollen auf dem Bürgersteig umher und sind wahrscheinlich froh, dass sie dem schrecklichen Krieg, der in ihrer Heimat wütet, entkommen sind. Allerdings: Nur wenige Stunden zuvor sind Unbekannte um die Häuser der ehemaligen Britensiedlung geschlichen, die den Kindern und ihren Familien möglicherweise nicht wohlgesonnen sind. Auf mehrere Gebäude ist in leuchtendem Orange-Rot der Buchstabe „Z“ geschmiert.