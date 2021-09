Saalkapazitäten werden auf 60 Prozent erhöht

Die Bühnen und Orchester Bielefeld werden von Oktober an die Kapazitäten in den drei Spielstätten (Stadttheater, Theater am Alten Markt, Oetkerhalle) deutlich erhöhen.

Bislang wurde lediglich etwa Drittel der Plätze besetzt, künftig wird die Saalkapazität auf 60 Prozent erhöht. Die Plätze sind in der Regel einzeln oder paarweise angeordnet. Durch ein modifiziertes Schachbrettmuster bleibt immer jeweils ein Sitz neben den einzelnen Besuchern oder den Paaren frei. Am Platz darf die Maske abgenommen werden. Es gelten weiter die 3G-Regeln.

Durch diese neue Regelung stehen für die kommenden Aufführungen deutlich mehr Karten zur Verfügung. Der Vorverkauf für die Aufführungen im Herbst und Winter beginnt am Freitag, 1. Oktober. Karten gibt es an der Theater- und Konzertkasse in der Altstädter Kirchstraße (Telefon 0521/51-5454), online auf theater-bielefeld.de, bielefelder-philharmoniker.de und rudolf-oetker-halle.de.

Mit den Schauspielproduktionen „Mephisto“ und „Die Normalen“ sowie dem Musical „The Goodbye Girl“ kristallisieren sich die ersten Publikumslieblinge heraus. Erhältlich sind auch schon Karten für den beliebten „Jahresrückblick“ von und mit dem Bielefelder Kabarettisten Ingo Börchers sowie die Vorstellungen an Silvester: das Musical „The Goodbye Girl“ im Stadttheater und die Komödie „How to Date a Feminist“ im Theater am Alten Markt. Tickets für „Der Räuber Hotzenplotz“ – das Familienstück zur Weihnachtszeit – gibt es ab Dienstag, 5. Oktober. Geöffnet ist fortan auch wieder die Gastronomie in den drei Spielstätten.