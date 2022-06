Safari auf der Wiese vor der Haustür

Bielefeld-Hillegossen

Der Wiesensalbei lockt Hummeln magisch an – der Nektar der Pflanzen schmeckt ihnen offenbar besonders gut. Die Pflanze wiederum hat eine besonderen Trick auf Lager, wenn eine Hummel in ihren Blütenkelch klettert. Denn dann legen sich die Blütenblätter eng um das Insekt, das so möglichst viele Pollen an seinem plüschigen Körper bis zur nächsten Pflanze mitschleppt.

Von Hendrik Uffmann