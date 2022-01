„Sale“ ist das neue Zauberwort

Aus drei mach vier: Was früher WSV hieß, heißt jetzt SALE. Auch wenn der traditionelle Winterschlussverkauf seit Jahren nicht mehr existiert, haben viele Warburger Einzelhändler den Rotstift angesetzt und die Preise ihrer Winterware reduziert.

Warburger Einzelhändler setzen den Rotstift im Frühjahr an

So wie im Schuhhaus Sprenger. „Wir haben die Winterboots und Stiefeletten für Damen, Herren und Kinder um 20 bis 40, teilweise auch 50 Prozent reduziert“, sagt Inhaber Jörg Sprenger. Seiner Erfahrung nach habe sich aber das Kaufverhalten der Kunden geändert. „Dadurch, dass das ganze Jahr über irgendetwas reduziert ist, gibt es die typischen Schnäppchenjäger nicht mehr“, sagt Sprenger, der es schade findet, dass der klassische Winterschlussverkauf abgeschafft wurde. „Der war verlässlich. Winterschuhe, die wir nicht verkaufen, wandern in die Sale-Ecke – und die gibt es das ganze Jahr über.“

Auswahl im Saisonwechsel noch groß

„Natürlich haben wir die Winterjacken und dicken Fleecepullis reduziert, aber den großen Winter-Sale gibt es bei uns nicht“, sagt Alexander Martel, Mit-Inhaber von Sport Mewes. Er sieht das Problem auch nicht beim Verkaufen der Winterware, sondern bei der Lieferung der Sommerware. „Aktuell wissen wir nicht, wann die neuen Artikel kommen“, sagt er im Hinblick auf die coronabedingten Verzögerungen.

Das ein oder andere Schnäppchen können die Kunden auch bei Wilke Moden machen. Um 30 bis 60 Prozent wurde die Winterware bei den Damen und Herren reduziert, bei der Kindermode teilweise sogar um bis zu 80 Prozent, denn bereits im Februar kommt die Frühjahrsware. Bis dahin muss Platz im Lager sein. „Auch im Saisonwechsel ist die Auswahl noch groß“, betont Filialleiter Florian Austermühle. Doch auch trotz satter Rabatte, sei die Frequenz im Einzelhandel seiner Einschätzung nach zurück gegangen.

Kunden halten ihr Geld im Januar zusammen

Das hat seiner Meinung nach zwei Gründe: „Zum einen müssen im Januar viele Rechnungen bezahlt werden, da sind die Menschen einfach vorsichtiger und halten ihr Geld zusammen. Zum anderen würden viele Kunden gerne das Shoppen mit einem Café-Besuch abschließen. Da dort aber nach wie vor 2G+ gilt, ist das vielen zu aufwendig.“

Um 20 bis 50 Prozent hat Barbara Schlesies, Inhaberin des Modegeschäftes „Kleidsam“, ihre Ware reduziert. „Allerdings ist die Auswahl nicht mehr so üppig, viele Größen sind bereits ausverkauft“, berichtet die Inhaberin. Das liegt vor allem daran, dass sie bereits nach Weihnachten die Preise reduziert hat, um Platz für die Frühjahrsmode zu bekommen. Vereinzelt seien Gutscheine, die sie in der Weihnachtszeit verkauft habe, schon eingelöst worden.

Ihrer Einschätzung nach warten die Kunden aber eher auf die Frühjahrsmode. „Die kaufen die Kunden aber erst, wenn es wärmer wird und nicht, wenn noch mit Schnee zu rechnen ist.“ Dass es die typischen Schnäppchenjäger nicht mehr gibt, liegt ihrer Meinung nach vor allem am „Black Friday“ am letzten Freitag im November. Aufgrund der Nähe zum Dezember und dem direkt anschließenden Weihnachtsgeschäft nutzten die Kunden diesen Tag zum günstigen Einkaufen, was den Einzelhändlern den Sale mitunter verhagelt hätte.