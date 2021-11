Sally Bergs Parfüm im „Stern“

Was bewegt einen 16-Jährigen dazu, sich aufzumachen in die Welt? Das war die Frage, die Gez Asafu-Agyei in seinem Vortrag über Sally Berg zu beantworten suchte, zu dem VHS, Museum im „Stern“ und Museumsverein eingeladen hatten.

Der Vortrag fand statt innerhalb der Ausstellung „L’Chaim – Auf das Leben! – Für das Leben!“.

Sally Berg, 1857 als Jude in Warburg geboren, machte (wie ausführlich berichtet) eine Ausbildung in Brüssel, eröffnete Modehäuser in Amsterdam, Paris und Wien, wurde später Teilhaber, entwarf ein Parfüm, kam zu Reichtum, gründete eine Stiftung und ein Waisenhaus. Er starb 1924 und verfügte, in Warburg begraben zu werden.

Verbindungen zwischen Berg und dem Leben des Referenten

Genauso spannend wie die Einblicke in das Leben Bergs waren die Verbindungen zum Leben des Referenten, der seinen ersten Wohnsitz im niederländischen Laren hat. „Jedes Kind kennt hier Sally Berg“, erläuterte Asafu-Agyei. „Eine Schule in Laren heißt ‚Laar und Berg‘ nach Sally Berg. Das von Bergs Stiftung unterhaltene Waisenhaus musste zwar 1942 nach Amsterdam umziehen, weil der Leiter es als ‚Mischlingsheim‘ bezeichnete, es überlebte aber die Mehrzahl der Kinder und Mitarbeiter den Holocaust. Das frühere Waisenhaus wurde später abgerissen und die ‚Laar und Berg- Schule‘ wurde dort errichtet.“ Seit 2017 erinnert ein Mahnmal an das Waisenhaus und an die Schicksale der getöteten Bewohner und Mitarbeiter.

Drei Steine aus Laren für das Grabmal von Sally Berg

Asafu-Agyei brachte drei kleine Steine aus Laren mit, die er an die Zuhörer verteilte mit der Bitte, sie nach jüdischer Tradition auf dem inzwischen wiederhergestellten Grabmal von Sally Berg zu platzieren. „Heute Nachmittag habe ich einen Stein an der Diemel gefunden, den ich am Mahnmal in Laren platzieren werde“, ergänzte er.

Sally Berg war ein überaus kreativer Mensch: in einer neu aufgekauften Firma entwickelte er das Parfüm Chevalier, das ein Renner wurde. Asafu-Agyei gelang es, eine Flasche dieses Parfüms zu erwerben. Proben davon konnten die Besucher des Vortrags erschnüffeln. Das Parfüm ist nun auch in die Ausstellung „L’chaim“ integriert.

„Ich entdecke immer mehr Facetten im Leben von Sally Berg und werde alle Informationen, die ich bis dahin gesammelt habe, in zwei Jahren in einem Buch zusammenfassen“, schloss der Referent. Gut möglich, dass es dann im Beyer-Saal des Museums vorgestellt wird.

Die Ausstellung „L’Chaim – Auf das Leben! – Für das Leben!“ im Warburger Museum im „Stern“ ist noch diese Woche täglich von 14.30 bis 17 Uhr zu sehen. Ein Mund- und Nasenschutz ist beim Besuch zu tragen.