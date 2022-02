Salzkotten bekommt Radiologie

Noch wird gearbeitet am neuen Ärztehaus in Salzkotten. Doch schon im Mai/Juni will der Radiologe Dr. med. Karl-Friedrich Schünemannn die Arbeit in seiner neuen Praxis aufnehmen. Im Bild (von links) Ingo Dreker, Franz-Josef Dreker, Ben Forteath (Unternehmensgruppe Büscher), Andreas Büscher, Dr. Karl Schünemann und Bürgermeister Ulrich Berger.

Foto: Marion Neesen