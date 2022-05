Salzkottener Alltagsmenschen enthüllt

Sie wäre am liebsten im Hintergrund geblieben. Doch bei der Enthüllung des vorerst letzten Alltagsmenschen beim Stadtrundgang am Sonntag legte die Stifterin der Kunstwerke dann doch selbst mit Hand an, nachdem Bürgermeister Ulrich Berger sie darum gebeten hatte. Gabriele Diermann-Beermann hat den Salzkottener Bürgerinnen und Bürgern mit ihrem großzügigen Geschenk zum 775. Stadtgeburtstag schon am Sonntag viel Vergnügen bereitet.

Aber auch sie selbst hatte insbesondere am Elektromeister, der an der Ölmühle seinen Platz gefunden hat, besondere Freude. Symbolisiert er doch ihren Vater Hans Diermann, der einst eine Ankerwickelei in der Straße Im Lein in Salzkotten aufgebaut hat. Vielfach bedankte sich die Stifterin bei den Künstlerinnen Christel und Laura Lechner sowie der Stadt. „Ich freue mich, der Stadt Salzkotten mit ihrem dynamischen Bürgermeister mit den Alltagsmenschen einen Herzenswunsch erfüllen und mich damit bei dieser Stadt an ihrem 775. Geburtstag bedanken zu können für das Gefühl von Heimat und Geborgenheit in meiner Kindheit und Jugend, das bis heute in mir wurzelt“, sagte Gabriele Diermann-Beermann, die vor mehr als 50 Jahren Salzkotten verließ, ihre Heimatstadt aber bereits mehrfach unterstützt hat. Sie lebt inzwischen in Bad Salzuflen und hofft, mit ihrem Geschenk noch Nachahmer zu finden.

Während eines fröhlichen Rundgangs, angeführt vom Salzkottener Spielmannszug und mit vielen Interessierten, wurden die einzelnen Alltagsmenschen nun enthüllt.

Ein Angler hat am Wallgraben die Ruhe weg. Foto: Marion Neesen

Großen Spaß hatten dabei auch die Ordensfrauen der Franziskanerinnen. Denn auch eine Mitschwester hat sich unter die Skulpturen gemischt, die für ein positives Lebensgefühl und ein Lächeln im Alltag stehen. Sie hat sich in eine kleine Gruppe an der Alten Post eingereiht. Die gelungene Überraschung stand den Schwestern Angela Benoit, Hildegarde Voss und Rafaela vom Hofe ins Gesicht geschrieben, als sie ihre „Kollegin“ enthüllten. „Davon haben wir nichts gewusst“, sagte Schwester Hildegarde Voss und bewundert das Kreuz, das die Betonschwester um den Hals trägt, „das ist wirklich richtig gut gelungen.“ Von Station zu Station wurden es mehr Passanten, die sich dem Rundgang anschlossen. Immer wieder gab es Beifall für die Figuren, zu denen die Bildhauerin Christel Lechner und ihre Tochter einige Erläuterungen gaben. Auch die ersten Fotos und Selfies wurden bereits gemacht.

Die Überraschung ist gelungen: Die Franziskanerinnen Schwester M. Angela Benoit, Schwester Hildegarde Voss und Schwester Rafaela vom Hofe (von links) haben eine neue Mitschwester bekommen. Foto: Marion Neesen

„Ich freue mich, dass dieses Projekt, das wir so lange bewusst geheim gehalten haben, so großen Zuspruch findet“, sagte Bürgermeister Ulrich Berger angesichts der vielen Zuschauer, die gekommen waren. Auch sein Dank galt der Stifterin, die mit ihrem Geschenk einen lange gehegten Herzenswunsch erfüllt habe.

An neun Stationen sind derzeit 18 Alltagsmenschen zu sehen: am Gradierwerk, an der Ecke Stadtgraben/Vielser Straße, am Bystricer Platz und am Bürgerturm, vor der alten Post, auf der Insel am Franz-Kleine-Park, an der Ölmühle, auf dem Kütfelsen und vor dem Heimathaus.