Salzkottener helfen

Die schrecklichen Bilder der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gingen auch den Mitgliedern der Bürgerstiftung Salzkotten nicht aus dem Kopf. So beschloss man, einen Spendenaufruf zu starten.

Die Bürger wurden zum Spenden eingeladen und Sammel-Schweinchen in der Stadtbibliothek und im Bürgerbüro aufgestellt. Auch beim Open-Air-Konzert an der Dreckburg mit „Querbeat“ wurde gesammelt.

Insgesamt sind bislang 77.524 Euro zusammengekommen, die an die Bürgerstiftung Bad Münstereifel fließen. „Wir sind überwältigt von dieser großen Hilfsbereitschaft und Solidarität“, freut sich Dr. Manfred Werner, Vorsitzender der Bürgerstiftung. Durch den direkten Kontakt zur Bürgerstiftung Bad Münstereifel könne man sicherstellen, dass das Geld unmittelbar bei den in Not geratenen Menschen ankomme“, verspricht Bürgermeister Ulrich Berger.

Auch Peter Greven, Vorsitzender der Bürgerstiftung Bad Münstereifel, zeigt sich begeistert von dem Ergebnis des Spendenaufrufs in Salzkotten: „Mit Ihrem Spendenbeitrag können wir einiges bewegen. Eingesetzt wurden und werden die Spenden unter anderem zur Aufstockung der NRW Soforthilfe, für die Beschaffung von Bautrocknern und anderen Geräten und zur Soforthilfe für Vereine.“

Nach wie vor kann auf das Konto der Bürgerstiftung gespendet werden. Verwendungszweck: Fluthilfe 2021.