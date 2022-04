Salzkottener Tanzgarden wollen auf die Bühne

Sie sind seit drei Jahren in der Dauer-Trainingsschleife. Ihre vorerst letzten Auftritte waren beim Büttenabend und beim Weiberkarneval 2020. Danach ging aufgrund der Pandemie nichts mehr. Doch Auftritte sind für die etwa 80 Tänzerinnen und Tänzer der Kolping-Karnevalsgarden und Tanzgruppen im Alter von 5 bis 25 Jahren, das, was den Kick ausmacht, worauf sie hinarbeiten. Sie wollen endlich wieder auf die Bühne.

„Besonders den Kids wollen wir die Möglichkeit geben, endlich auch zu zeigen, was sie einstudiert haben“, sagt Trainerin Ann-Christin Kreilinger. Deshalb will der Salzkottener Kolping-Karneval am Freitag, 29. April, einen Bunten Abend veranstalten, an dem alle Gruppen nachholen können, was zwei Jahre nicht ging: tanzen vor Publikum. 80 Karten wurden bereits verkauft, doch der Bunte Abend steht noch auf der Kippe. „200 Besucher müssten es schon werden, damit sich der Abend finanziert“, sagt Kreilinger und hofft auf mehr Gäste.

Karneval Ende April sei sicherlich ein wenig ungewöhnlich, „aber wir können immer Karneval feiern“, sagen auch ihre Trainerkolleginnen Ann-Christin Kreilinger, Lena Kamp und Romi Griese. Die Veranstaltungshalle (Niggemeier zwischen Araltankstelle und Penny-Markt an der Geseker Straße) werde aber eher dezent karnevalistisch geschmückt.

Vor allem gibt es Showtänze

Einzig die Tanzgarde werde auch ihren neu einstudierten Gardetanz zeigen. Ansonsten wird der Abend mit Showtänzen bestritten. „Die kann man auch im April zeigen“, sagt Lena Kamp. Auf die Bühne wollen die Minigarde, die Garde Kids, die Jugendgarde, die Tanzgarde und auch das Männerballett. „Die Choreographien sitzen jedenfalls", sagt Lena Kamp. Schließlich hatten alle genug Zeit, ihre Tänze zu perfektionieren.

Die Trainerinnen Romi Griese, Lena Kamp und Ann-Christin Kreilinger hoffen, dass der Bunte Abend über die Bühne gehen kann. Dafür sind aber noch Zuschauer nötig. Foto: Marion Neesen

Als die Absage kam, standen die Tänze, obwohl die Trainingsbedingungen unter Hygienevorschriften, auf Abstand, ohne Anfassen und mit Maske schwierig waren. „Mit der ersten Corona-Absage hatten wir ja schon fast gerechnet. Aber das zweite Mal war wirklich bitter und frustrierend“, sagt Ann-Christin Kreilinger. Viel sei in Bühnenaufbau und die Kostüme, die die Garde eigens anfertigen lässt, investiert worden. „Immerhin passen die Kostüme noch“, trösten sich die Tänzerinnen.

Seit August vergangenen Jahres probten die Karnevalsgarden für die Session 2021/2022. Motivation und Lust aufs Tanzen seien aber weiterhin ungebrochen. Alle brennen darauf, dass es wieder losgeht, Abgänge habe es in den Gruppen kaum gegeben, berichten die Trainerinnen. „Im Gegenteil, wir haben etwa 30 Kinder auf der Warteliste“, so Lena Kamp.

Auch KFD und Spielmannszug sind dabei

Zum Bunten Abend, der um 19.31 Uhr beginnt, wird auch die KFD Sketche beitragen, der Spielmannszug Salzkotten wird ebenfalls dabei sein. Nach dem etwa zweieinhalbstündigen Programm ist eine Party geplant. Am folgenden Samstag soll es von 14.01 Uhr außerdem eine Kinderkarnevalsveranstaltung geben. „Das alles hängt aber davon ab, ob wir noch Karten verkaufen können“, so die Trainerinnen.

Diese sind im Bürgerbüro (Telefon 05258/507-0) der Stadt Salzkotten für 12 Euro erhältlich. Und wer dann auf den Geschmack und in Stimmung gekommen ist, kann nach dem Kinderkarneval am Samstag ja direkt zum Tanz in den Mai übergehen.