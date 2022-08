„Salzufler Straße ist nicht sicherer geworden“

Herford

Um Radfahrer, die auf der falschen Straßenseite unterwegs sind, auszubremsen, will der SPD-Ortsverein Herford-Süd zehn Schilder mit der Aufschrift „Geisterradler gefährden“ anschaffen und an verschiedenen Stellen in der Stadt aufstellen lassen. Vorgestellt hat die Idee in dieser Woche Manfred Mohning, Vorsitzender der SPD Herford-Süd.

Von Ralf Meistes