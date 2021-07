Sammlung von Hilfsgütern läuft an

Auch die Ehrenamtlichen aus den Ortsvereinen des DRK-Kreisverbands Altkreis Lübbecke unterstützen bei der Bewältigung der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz.

Organisiert werden die Dienste von Kreisrotkreuzleiter Hans Kleinemeier und Kreisrotkreuzleiterin Sarah Klink.

Bis Donnerstag war die Bezirksreserveeinheit 3 der Bezirksregierung Detmold im Einsatz. Die Einsatzeinheiten 3 und 1 des Kreises Minden-Lübbecke sind seit Freitag mit offenem Ende vor Ort. Zusammen stellen beide Einheiten den Betreuungsplatz 500 NRW zur Verpflegung und Betreuung von Betroffenen. Am Samstag hat das vom DRK-Kreisverband betriebene Kreisauskunftsbüro Informationen zu Vermissten weitergegeben. Insgesamt sind 42 Helfer des Kreisverbandes im Einsatz.

„ »Die Resonanz war bislang so überwältigend, dass unsere Lager schon sehr gut gefüllt sind.« “ Nils Oestreich, DRK Altkreis Lübbecke

Sachspenden werden noch bis Mittwoch, jeweils von 15 bis 17.30 Uhr, zentral beim DRK-Kreisverband in Lübbecke, Osnabrücker Straße 62, angenommen. „Die Resonanz war bislang so überwältigend, dass unsere Lager schon sehr gut gefüllt sind“, sagt Nils Oestreich. Die Güter gehen direkt an den DRK-Ortsverein Euskirchen. Angenommen werden Bekleidung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Drogerieartikel, Decken, Kissen, Handtücher, Bettwäsche, Kuscheltiere – aber keine Lebensmittel. Infos bei Hans Kleinemeier, Telefon 0159/05379073.

Auch der DRK-Bundesverband ruft zu Spenden auf: Verwendungszweck „Hochwasser“. Infos unter https://www.drk.de/hochwasser