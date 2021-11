Samont nimmt Spitzenplatz beim Wachstum ein

Die mit ihrem Hauptsitz in Paderborn ansässige Samont GmbH gehört zum zweiten Mal in Folge zu den wachstumsstärksten deutschen Unternehmen. Das geht aus dem vom Wirtschaftsmagazin Focus veröffentlichten Ranking der 500 deutschen Wachstumschampions hervor.

Samont installiert komplexe Fördertechnik für große Logistikzentren im In- und Ausland.

Danach belegt das auf die Installation, Wartung und Modernisierung von Fördertechnik in großen Logistikzentren fokussierte Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 89 Prozent im Zeitraum von 2017 bis 2020 in der Branche Anlagen- und Maschinenbau Platz 1. Branchenübergreifend rangiert das Unternehmen auf Platz 58, wie Gründer und Geschäftsführer Jasmin Sarkinovic mitteilt.

Das anhaltende Wachstum sei das Ergebnis des Vertrauens, das Hersteller und Anwender von Fördertechnik in das Paderborner Unternehmen setzen, heißt es in einer Mitteilung. Samont wird in der Focus-Liste mit einem Umsatz von rund 20 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2020 ausgewiesen. Die Anzahl der Arbeitsplätze hat sich aktuell auf rund 120 erhöht.

Samont ist ein auf Installationen, Wartung und den Service von Intralogistik-Technik spezialisierter Dienstleister mit Sitz in Paderborn und Niederlassungen in Brühl und Mettmann. Zum angebotenen Service gehört auch die Verlagerung technischer Anlagen von einem Standort an einen anderen – von der Planung bis zur Wiederinbetriebnahme.