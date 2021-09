Samstag um 17.45 Uhr ist Schluss

Bielefeld

Um 17.45 Uhr an diesem Samstag wird der letzte Impfwillige in das Bielefelder Impfzentrum eingelassen, danach werden die Türen geschlossen. In den vergangenen Tagen war der Zulauf mit im Schnitt 900 „Kunden“ aber noch einmal relativ groß.

Von Sabine Schulze