Samstags bleibt das Parken kostenlos

Samstags sollen in Höxter bis zum 30. Juni 2022 weiterhin keine Parkgebühren bezahlt werden müssen. Dafür hat sich der Rat am Donnerstag ausgesprochen. Ein Antrag der Werbegemeinschaft war der Auslöser für die Verlängerung des Angebots an die Besucher der Stadt.

„Das Parken soll in der Innenstadt auch im ersten Halbjahr 2022 kostenlos bleiben“, hatte Jürgen Knabe, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, in einem Antrag gefordert. Auch im Jahr 2022 sei für die Besucher der Innenstadt und somit für Hotellerie, Gastronomie und Handel mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen, lautete die Begründung der Werbegemeinschaft. Es sei davon auszugehen, dass sich die Bauarbeiten an der Marktstraße, an der Stummrigestraße und Nicolaistraße bis weit ins Jahr hineinziehen würden.