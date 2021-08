Hochbehälter des WBV Am Wiehen in Bergkirchen wird aus dem Wasserwerk in Hille gespeist

Bad Oeynhausen/Löhne/Hüllhorst/Hille

Wenn es um zentrale Bausteine der Trinkwasserversorgung im Wasserbeschaffungsverband (WBV) Am Wiehen geht, ist meist zunächst vom Hochbehälter in Bergkirchen die Rede. Das ist auch gut so. Denn nach der jüngsten Aufstockung auf rund 17.000 Kubikmeter können aus dem dortigen Wasservorrat selbst extreme Spitzenverbräuche an heißen Sommertagen in den Verbandskommunen Bad Oeynhausen, Löhne, Hüllhorst und Hille abgefedert werden.

Von Malte Samtenschnieder