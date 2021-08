Sanft und fleißig sollen sie sein

Christian Valentin beschäftigt allein in Höxter 500.000 Arbeiter – Neue Hobby-Imker sollten sich beraten lassen

Höxter

Bei Christian Valentin im Betrieb brummt es – im wahrsten Sinne des Wortes. Gut 500.000 Saisonarbeiter hat er allein in Höxter in „Lohn und Brot“. Und die sind in diesen Monaten von morgens bis abends im Einsatz, schuften wortwörtlich bis zum Umfallen und das auch noch ganz freiwillig, aus eigenem Antrieb. Zwölf Bienenvölker betreut der Vorsitzende des Kreisimkervereins Höxter allein hier, fast 60 weitere sind über das ganze Kreisgebiet und das benachbarte Holzminden verteilt.

Von Ralf Brakemeier