Sanierung der beiden Lippebrücken am Amtsweg in Schloß Neuhaus beginnt am Montag

Paderborn-Schloß Neuhaus

Die Sanierung der beiden Lippebrücken am Amtsweg in Schloss Neuhaus beginnt am Montag, 9. August. Hierfür wird nach Angaben der Stadt Paderborn zunächst die auf Höhe des Schlosses liegende Brücke für drei Wochen gesperrt, so dass über die etwas weiter hinten, auf Höhe des Parkplatzes liegende Brücke ausgewichen werden kann.