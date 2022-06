Sanierung der Ortsdurchfahrt Borchen beginnt erst 2023

Die Ortsdurchfahrt in Borchen soll umfassend saniert werden. Der Start der mehrere Jahre dauernden Arbeiten ist nun in das kommende Jahr verschoben worden.

Wie bereits im April berichtet, kommt die Verschiebung nicht sehr überraschend, zumal schon der für das Frühjahr anvisierte Starttermin verstrichen war. „Die Gründe dafür liegen vor allem an der Komplexität der Maßnahme“, so Straßen NRW in einer Pressemitteilung. Denn was zunächst als reine Fahrbahnsanierung geplant war, sei nach und nach zu einer „grundhaften Instandsetzungsmaßnahme“ geworden. Diese umfasst neben der Erneuerung der Fahrbahn auch den barrierefreien Ausbau von Gehwegen, Querungshilfen und Kreisverkehre sowie die Instandsetzung der unterschiedlichen Versorgungsleitungen.

„Wir haben gemeinsam beschlossen, dass diese Rundum-Erneuerung im kommenden Jahr beginnen soll“, erklärt Björn Becker, Projektleiter der Straßen-NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift. „Die Erdbauarbeiten würden so umfangreich, dass wir sie nicht vor den Wintermonaten abschließen könnten“, erläutert er. Diese Erdarbeiten hätten zudem erhebliche verkehrliche Auswirkungen, die mit einer weiträumigen Vollsperrung einhergingen, so der Ingenieur.

Vollsperrung im Winter wird vermieden

Hinzu komme, dass diese Arbeiten bestenfalls im Frühjahr und Sommer ausgeführt würden. „Wenn es schlecht läuft, haben wir dann im Winter eine Vollsperrung der L755 innerhalb der Ortsdurchfahrt, an der witterungsbedingt nicht gearbeitet werden kann“, fasst er zusammen.

Auch die Verantwortlichen der Gemeinde Borchen gehen laut Straßen NRW die Entscheidung bewusst mit. Bürgermeister Uwe Gockel bedauere, dass der Baustart zur Sanierung der Ortsdurchfahrt L 755 erst im Frühjahr 2023 stattfindet. „Allerdings halte ich dies unter den derzeitigen Rahmenbedingungen, der noch ausstehenden Ausschreibungen und der Komplexität der Maßnahme tatsächlich für die richtige Entscheidung“, wird Gockel in der Pressemitteilung zitiert. Der Bürgermeister weiter: „Gut geplant ist halb gebaut, soll heißen: Besser die Planung und Abstimmung der umfangreichen Maßnahme mit allen Beteiligten, den Versorgern für die Glasfaser, Strom und Wasser usw. erfolgt im Vorfeld sehr konzentriert und zielgerichtet, als eine sich stetig verlängernde Bauphase mit starken und immer neuen Einschränkungen für die Bürgerschaft.“

Bauzeit von vier Jahren angesetzt

Insgesamt ist für den Vollausbau der Ortsdurchfahrt in der Gemeinde Borchen eine Bauzeit von vier Jahren angesetzt. Die lange Bauzeit sei vor allem der Tatsache geschuldet, dass man den kompletten Unterbau erneuern müsse, die Entwässerung neu verlegen und einen Hang mit einer etwa 50 Meter langen Gabionen-Wand abfangen muss, erklärt Becker die Baumaßnahme. Zudem werden neue Kontrollschächte gesetzt, die Regenwasserbehandlungsanlagen erneuert, die Fahrbahn grundhaft erneuert, die Gehwege verbreitert und ein Radfahr-Schutzstreifen angelegt. „Wir arbeiten hier mit allen Versorgern zusammen, die Glasfaser, Strom und Wasser zum Teil komplett neu verlegen müssen“, weiß Simon Daniel, Fachbereichsleiter Bauen und Planen der Gemeinde Borchen zu berichten.

Geplant ist der Ausbau der Ortsdurchfahrt in insgesamt zwei Bauabschnitten mit vier unterschiedlichen Bauphasen. Wobei für jeden der zwei Bauabschnitte eine Bauzeit von zwei Jahren angesetzt ist. Ein großräumiges Verkehrskonzept für die Sperrzeit ist derzeit noch in der Abstimmung.