Sanierung der Sportanlage in Oesterholz: Gemeinde Schlangen zahlt Anteil

Sportheim am Paradies mit den Umkleidekabinen und sanitären Anlagen befindet sich in einem unzumutbaren Zustand

Schlangen

Der Rat hat am Montagabend beschlossen, dass die Gemeinde Schlangen einen Eigenanteil bei der Sanierung der Sportanlage in Oesterholz übernehmen wird. Für die Sanierung sollen Bundesmittel aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ verwendet werden.

Von Uwe Hellberg