„Sanierung muss noch warten“

Eigentümer des Fachwerkhauses Renteistraße 10 in Enger äußert sich zu Plänen für die Neugestaltung

Enger

Was passiert mit dem Fachwerkhaus an der Renteistraße 10? Aus unterschiedlichen Richtungen sind in den vergangenen Jahren Gestaltungs- und Nutzungsideen für das denkmalgeschützte Gebäude laut geworden.

Von Daniela Dembert