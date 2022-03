Sanierungs-Marathon geht in nächste Runde

Reparatur der Chorfenster an der Preußisch Oldendorfer St.-Dionysius-Kirche hat begonnen

Preußisch Oldendorf

„So sicher wie das Gerüst in der Kirche“ – Pfarrer Michael Weber und seine Gemeinde mögen die kleine Abwandlung der Redensart verzeihen – im Falle von St. Dionysius ist diese Aussage zurzeit mindestens so passend wie die althergebrachte „Amen“-Variante. Für das Preußisch Oldendorfer Gotteshaus trifft diese Aussage sogar in mehrerlei Hinsicht zu.

Von Peter Götz