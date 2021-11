Sankt Florian testet die Drehleiter

Monatelang hatte Ferdinand Meise benötigt, um aus einem Stück Holz den heiligen Florian zu schnitzen. Die Figur ist ein Einzelstück und sehr detailgetreu angefertigt worden. Um das Schnitzhandwerk weiter zu verfeinern, hatte Ferdinand Meise einen Kursus beim Holzbildhauer Wladimir Zlatkov absolviert, der auch die Holzskulpturen am St.- Ansgar-Krankenhauses geschnitzt hat. „Mit Erfolg“, wie es der Leiter der Feuerwehr Höxter, Jürgen Schmits, bei der Übergabe des Kunstwerkes beschrieb.

Der heilige Florian sei sehr professionell hergestellt und „mit Geld nicht zu bezahlen“, betonte der Leiter der Feuerwehr. Und weil die Drehleiter schon einmal auf dem Feuerwehrhof stand, nahm der Feuerwehrchef den hölzernen Schutzpatron gleich mit auf 30 Meter Höhe, Blick über ganz Höxter inklusive. So hoch hinaus sei noch kein Schutzpatron über Höxter gefahren worden. „Wenn die Heiligenfigur nun alles überblicken kann, dürfte in Höxter ja jetzt auch kein Feuer mehr ausbrechen“, meinten Gudula und Ansgar Meise augenzwinkernd.

Der Schutzpatron blickt auf 30 Metern über Höxter. Foto: Thomas Kube

Seit dem 16. Jahrhundert ist St. Florian der Schutzpatron der Feuerwehr. Heute trägt jedes Feuerwehrauto in Deutschland in seinem Funkrufnamen den Namen des Schutzpatrons, so auch die Drehleiter, mit der er in die Höhe gefahren wurde. Für das einmalige Geschenk dankte Stadtbrandinspektor Jürgen Schmits den Geschwistern Gudula und Ansgar Meise im Namen der Feuerwehr.

Trompetensolo auf der Drehleiter der Feuerwehr Höxter

Im April vergangenen Jahres ist die Drehleiter der Feuerwehr ganz anders zum Einsatz gekommen. In 30 Metern Höhe über den Dächern von Höxter erklang das auch als Europa-Hymne bekannte „Freude, schöner Götterfunken“. Die 20-jährige Michelle Warschun ließ ihre Trompete ganz oben im Rettungskorb der Feuerwehr-Drehleiter erschallen.