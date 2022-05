Sarah Jäger liest in ihrem Heimatort Wewer

Für einen Abend kehrt die gebürtige Weweranerin und Reismann-Abiturientin als inzwischen erfolgreiche Jugendbuchautorin in ihren Heimatort zurück. Sarah Jäger stellt am Mittwoch, 18. Mai, ihren zweiten Jugendroman „Die Nacht so groß wie wir“ vor, der für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 nominiert ist.

Zu der Autorenlesung lädt die Bücherei Wewer um 19.30 Uhr ins Pfarrheim, Alter Hellweg 45, ein.

Am Abend des Abiballs verabschiedet sich in Sarah Jägers Geschiche eine fünfköpfige Clique von der Schulzeit und beschließt, auf dem Sprung ins Erwachsenenleben innerhalb einer Nacht alles zu erledigen, was sie sich bisher nicht getraut hat. Jeder der Fünf hat alte Rechnungen offen, von der die Freunde nicht unbedingt etwas ahnten. Dabei laufen einige Aktionen aus dem Ruder.

Jägers viel gelobtes Buch ist im September 2021 im Rowohlt Verlag erschienen. Für ihren 2020 veröffentlichten Debütroman „Nach vorn, nach Süden“ erhielt sie bereits den „Luchs des Monats“ der ZEIT und das renommierte Kranichsteiner Jugendliteraturstipendium. Im Herbst kommt ihr neuer Roman „Schnabeltier deluxe“ in die Buchhandlungen.

Die Autorin lebt und arbeitet seit langer Zeit im Ruhrgebiet, zunächst als Callcenter-Agentin, später als freiberufliche Theaterpädagogin und seit einigen Jahren nun als Buchhändlerin in Essen. Ihre Leser mögen die authentisch beschriebenen, nahbaren Figuren und überraschende Rückblenden aus deren jeweiligen Perspektiven.

Der Eintritt zur Lesung in Wewer ist kostenlos, eine Anmeldung wegen der begrenzten Plätze jedoch erforderlich: per E-Mail an info@buecherei-wewer.de oder persönlich in der Bücherei am Lüthenweg 17.