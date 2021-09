Sarah Wellhöner übernimmt Kleintierpraxis

Ende der 80er-Jahre wagte eine junge Tierärztin in Steinhagen den Sprung in die Selbstständigkeit und baute aus dem Nichts eine florierende Praxis für Kleintiere auf. Nach mehr als drei Jahrzehnten endet diese Ära zum 30. November. Die Nachfolgerin ist keine Unbekannte: Tierärztin Sarah Wellhöner übernimmt die Leitung und baut die Leistungen der Kleintierpraxis weiter aus.

Dr. Petra Balzer-Schreiber gibt in Steinhagen nach 34 Jahren die Leitung ab

Dr. Petra Balzer-Schreiber bleibt der Praxis und Steinhagen erhalten, wechselt aber in die zweite Reihe. Nach 34 Jahren übergibt die 63-Jährige ihre Kleintierpraxis an der Bahnhofstraße in die Hände ihrer Mitarbeiterin Sarah Wellhöner.